7 طلبات أساسية للسعودية لجين الهذلول.. شقيقها يكشف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وليد، شقيق الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول سلسلة تغريدات كاشفا عن 7 طلبات لها، وذلك مع اقتراب موعد الافراج عنها وفقا لشقيقتها لينا.

طلبات لجين الاساسية :- 1) فتح تحقيق مستقل على من أمر و خطط و نفذ إختطافها من ابو ظبي الى الرياض . 2) فتح تحقيق مستقل على من أمر و خطط و نفذ إختطافها من سجن ذهبان الى سجن سري بجدة .

وقال وليد في تغريداته: "طلبات لجين الأساسية: 1- فتح تحقيق مستقل على من أمر وخطط ونفذ اختطافها من أبوظبي إلى الرياض.. 2- فتح تحقيق مستقل على من أمر وخطط ونفذ اختطافها من سجن ذهبان الى سجن سري بجدة".

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق حول تغريدات وليد الهذلول دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

3) فتح تحقيق مستقل على من أمر و خطط و نفذ التعذيب في السجن السري بجدة . 4) فتح تحقيق مع القاضي ابراهيم اللحيدان لحذفه فقرات من صحيفة الادعاء (قائمة الشهود )عندما أرسل كامل ملفها الى المحكمة الجزائية المتخصصة .

وتابع الهذلول قائلا: "3- فتح تحقيق مستقل على من أمر وخطط ونفذ التعذيب في السجن السري بجدة.. 4- فتح تحقيق مع القاضي ابراهيم اللحيدان لحذفه فقرات من صحيفة الادعاء (قائمة الشهود) عندما أرسل كامل ملفها الى المحكمة الجزائية المتخصصة".

5) تلبية طلبها بإستدعاء الشهود المذكورين في صحيفة الادعاء الاساسية . 6) محاكمة جميع الصحف السعودية التي شوهت سمعتها . 7) لا يؤخذ المرأ بجريرة غيره - إلغاء حضر السفر عن جميع أفراد عائلتها .

وأضاف: "5- تلبية طلبها باستدعاء الشهود المذكورين في صحيفة الادعاء الأساسية.. 6- محاكمة جميع الصحف السعودية التي شوهت سمعتها.. 7-لا يؤخذ المرء بجريرة غيره - إلغاء حظر السفر عن جميع أفراد عائلتها".

ويذكر أن لجين الهذلول اعتقلت في مايو/ أيار 2018. ويقول أفراد عائلتها، وناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان إنها تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي.

بالمقابل تنكر الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال".

كما تقول الحكومة السعودية إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية".