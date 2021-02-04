دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مصدر أمني لبناني، أن الناشط السياسي اللبناني، لقمان حكيم، عثر عليه متوف داخل سيارة في منطقة النبطية جنوب لبنان.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـCNN إن آثار طلقات عثر عليها في رأس لقمان سليم داخل سيارة مستأجرة دون تقديم المزيد من المعلومات.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد نشرت تقريرا أوضحت فيه أن "العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارته، بين بلدتي تفاحتا والعدوسية. وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث".

وذكرت الوكالة في تقرير منفصل أن "النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، يتابع جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلف على الفور الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على الجثة والسيارة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات".