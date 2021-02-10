بعد وصول"مسبار الأمل" الإماراتي إلى مداره.. هذا ما يميز كوكب المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل غرفة التحكم بمسبار الامل الإماراتي إلى مداره حول كوكب المريخ وما قاله الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

اسمحوا لنا يا بروتوكول هكذا طلب الشيخ محمد بن زايد التصوير مع ابناءه في غرفه التحكم ب #مسبار_الأمل @MohamedBinZayed https://t.co/VBZNEpBgFb

ويظهر الشيخ محمد بن زايد إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في غرفة التحكم قائلا: "ممكن نتصور وياهم (فريق مسبار الأمل في غرفة التحكم)؟ اسمحوا لنا يا بروتوكول.."

"اسمحوا لنا يا بروتوكول ... صورة للتاريخ " https://t.co/Fm0aWcr7N2

وقال الشيخ محمد بن راشد في الفيديو ذاته مخاطبا الفريق: "مثل ما قال أخوي محمد أنتم اليوم شرفتونا.."

قال : فرحتنا كبيره نقول: عسى اعوامك كلها افراح @MohamedBinZayed https://t.co/kLfSmfOO5Z

ومع إنجاز المهمة بسلام، أصبحت الإمارات الدولة الخامسة في التاريخ والأولى عربياً التي تصل إلى الكوكب الأحمر. ومن المتوقع أن يلتقط المسبار أول صورة كاملة لغلاف المريخ، حيث ستجمع الأدوات نقاط بيانات مختلفة عن الغلاف الجوي لقياس التغيرات الموسمية واليومية أيضاً.

وكان قد بدأ المسبار عملية حرق الوقود قبل حوالي 30 دقيقة من وصوله إلى المريخ، وذلك بهدف الإبطاء من سرعته من 121 ألف كيلومتر بالساعة إلى حوالي 18 ألف كيلومتر بالساعة.