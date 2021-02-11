النائب الأمريكية إلهان عمر تهاجم السعودية بتغريدة بعد إطلاق سراح لجين الهذلول

الشرق الأوسط
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أول صورة للجين الهذلول بعد عودتها لمنزل ذويها في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجمت النائب الأمريكية، إلهان عمر، المملكة العربية السعودية وذلك في تغريدة عقّبت فيها على أول صورة للناشطة السعودية، لجين الهذلول نشرتها أختها عقب الإفراج عنها.

وقالت النائب الأمريكية في تغريدتها معلقة على صورة لجين الهذلول: "هذه أخبار رائعة! كنا ندفع صوب هذا لوقت طويل، الآن يجب على المملكة العربية السعودية السماح لها بمغادرة البلد وإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات اللاتي لازلن في السجن.."

وتابعت إلهان عمر قائلة: "على السعودية أن تتوقف عن قتل وتقطيع المنشقين، والسماح بالاغتصاب العرفي وحصار وتجويع وذبح الآلاف من المدنيين اليمنيين، وتغذية أزمة المناخ والتمييز ضد الأقليات الدينية والسماح بالعبودية العصرية".

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع الحكومة السعودية للتعليق على الاتهامات التي غردت بها إلهان عمر دون الحصول على رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف إطلاق السلطات السعودية سراح الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول بأنه "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، وذلك في تصريحات أدلى بها في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء.

   

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