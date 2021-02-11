تداول فيديو احتيال بالسعودية بذريعة "دية الدم" والسلطات ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية عن قضية يقوم بها مجموعة من الأشخاص عددهم 12 فردا بالتحايل متذرعين بـ"دية الدم".

#فيديو 🎥 | شرطة #القصيم تلقي القبض على 12 شخصا من الجنسية اليمنية قاموا بالنصب والاحتيال عن طريق استئجار سيارات والتجول بها في المحافظات، وطرق أبواب المنازل والتسول من المواطنين، بحجة أن عليهم دية دم. #سناب_الداخلية #تم_القبض https://t.co/VgCh1hkVl9

ونشرت إمارة القصيم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية السعودية وجاء فيه: "إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لمجموعة من الأشخاص يقومون بالتسول وطرق أبواب المنازل والتحايل على المواطنين وطلب مساعدة بحجة أن عليهم دية دم.."

وتابعت الداخلية في المقطع الذي نشرته على صفحتها بسناب شات: "تم رصد 12 شخصا من الجنسية اليمنية يزاولون النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة داخل منطقة القصيم وخارجها واستئجار المركبات لهذا لغرض.. وتمكن الأجهزة الأمنية في شرطة منطقة القصيم من القبض عليهم وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 16537 ريالا.."

وأضافت: "تم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".