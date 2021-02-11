"المتحرشة انجل".. تداول فيديو فتاة سعودية تتحرش بطفلة.. والداخلية ترد

5 خطوات "دفاعية" لحماية أنفسكن من التحرش.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على وسم حمل اسم "المتحرشة انجل" تظهر فيه فتاة تقوم بالتحرش بطفلة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش #فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة #الرياض من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي #مواطنة . #المتحرشه_انجل https://t.co/mFUzNh5Ptd

الداخلية السعودية وعبر حسابها على سناب تشات عقّبت على المقطع المتداول قائلة: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الرياض من تحديد هويتها والقبض عليها.."

وأضافت الداخلية في بيانها أن الفتاة "مواطنة في العقد الثاني من العمر ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية وجرى ايقافها واتخذت بحقها كافت إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة".

وأعاد الإعلامي السعودي فهد اللويحق نشر فيديو بيان الداخلية السعودية على صفحته بتويتر، وذلك بعد أن تصدر وسم "المتحرشة انجل" قائمة أبرز المواضيع التي يتفاعل عليها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في المملكة العربية السعودية، الأربعاء.