دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت الولايات المتحدة الهجوم على مطار أبها الدولي بالسعودية، الأربعاء، مؤكدة دعمها الرياض في مواجهة التهديدات بالمنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، تعرض مطار أبها لهجوم بـ4 طائرات مسيرة، تبنته جماعة الحوثيين، فيما قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن الهجوم تم بطائرات "أبابيل، إيرانية الصنع"، وأسفر عن أضرار في طائرة مدنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال إحاطة صحفية: "نحن ندين الهجوم الحوثي الذي دمر طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بالسعودية".

وأشار المتحدث إلى أن "الهجوم تزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إلى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق سلام مستدام في اليمن من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني".

واعتبر مُتحدث الخارجية الأمريكية أن "الحوثيين لديهم رغبة مستمرة في إطالة أمد الحرب بمهاجمتهم السعودية، بمن فيهم المدنيون".

.@StateDeptSpox Price: We condemn the Houthi attack today that damaged a civilian airliner at the Abha International Airport in Saudi Arabia. The attack coincides with U.S. Special Envoy Lenderking’s first trip to the region and his efforts to bring a lasting peace to Yemen. https://t.co/cT9DCZVOAi

وأضاف نيد برايس: "نحن مستمرون في التزامنا بتقديم الدعم إلى شركائنا بالسعودية لتدافع عن نفسها في مواجهة التهديدات في المنطقة"، مؤكدًا أن واشنطن ترى أنه لا حل عسكري للأزمة في اليمن.

ومثله، أكدت مُتحدثة البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي منفصل، إدانة الولايات المتحدة للهجوم.