دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وجاء اتصال محمد بن سلمان وبوتين بعد تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة الماضية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تجري مراجعة للسياسة الأمريكية تجاه السعودية وأنه ليست هناك مكالمة مخطط لها مع ولي العهد السعودي في الوقت الحالي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه جرى خلال الاتصال بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين "استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي".

في الوقت نفسه، أفاد بيان صادر عن الكرملين بأن الطرفين ناقشا "توسيع العلاقات الروسية السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك في سياق الذكرى الـ95 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي سيتم الاحتفال بها في فبراير الجاري".

وأضاف بيان الكرملين أن الزعيمين "أعربا عن اهتمامهما المشترك ببناء التعاون في التجارة والاقتصاد والاستثمار. كما ناقشا موضوع مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إمكانية استخدام اللقاحات الروسية في السعودية".

وتابع بيان الكرملين بأنهما "تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ اتفاقيات أوبك بلس. وأكدا استعدادهما لمواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا والسعودية من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية".

واختتم الكرملين بأنه "تم التطرق إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا ومنطقة الخليج الفارسي. واتفق الطرفان على مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات"، حسب نص البيان.