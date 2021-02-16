دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سؤالا إلى رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، عن موقفه من جماعة الحوثيين اليمنية، التي تصنفها السعودية والإمارات كـ"منظمة إرهابية"، وذلك بعد تغريدات لحمد بن جاسم عن اتفاق العلا والمصالحة الخليجية.

وقال ضاحي خلفان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سؤال موجه إلى الشيخ حمد بن جاسم... سموك تعتبر جماعة الحوثي جماعة إرهابية.. لأنني اليوم لاحظت لك دندنات؟"، في إشارة إلى إعراب حمد بن جاسم عن استغرابه مما وصفها بـ"الدندنة الرخيصة" و"استمرار البعض في قرع طبول الاستفزاز" بعد اتفاق العلا.

وكان حمد بن جاسم قد قال في سلسلة تغريدات، مساء الاثنين، إنه "رغم بيان العلا واستبشارنا ببداية حقبة جديدة بين دول مجلس التعاون وكذلك مع مصر، فإننا ما زلنا نرى ونسمع استمرار البعض في قرع طبول الاستفزاز والبيانات المبتذلة المشحونة بالسلبية والتحريض. ونحن لم نأبه ولله الحمد لطبول الحرب في السابق، رغم اندهاشنا وحزننا مما جرى دون مبرر".

وأضاف حمد بن جاسم: "نحن نعلم أن من يسمون بالذباب الإلكتروني ليسوا إلا موظفين يكتبون ما يملى عليهم سواء كان حسناً أو سيئاً، ونعلم كذلك أن هناك كتاباً وصحفيين مأجورين لا مبدأ لهم ويتقلبون حسب أهواء من يمنون عليهم رزقهم. ونعلم أيضاً أن هناك صحفيين وكتاباً آخرين لم يخوضوا وراء الخائضين في هذه المأساة، وأعرف أن هناك منهم شجعانا أبدوا وجهة نظرهم بكل اتزان وشجاعة، ومنهم من دافع عن وجهة نظر دولته دون السقوط في الهاوية ومستنقعات الاسفاف".

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق بالقول: "لكن ما أستغربه اليوم هو هذه الدندنة الرخيصة التي لا تتعدى مكان صدورها، وكأن أصحابها مستاؤون من عودة العلاقات مع السعودية. أنا أعرف السبب والغاية، ولكن السؤال هو: ألم يعتبر هؤلاء من الماضي إذ لم يجنوا من حملاتهم إلا الخيبة؟!".