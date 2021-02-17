أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- عبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن " قلق" حكومته تجاه وضع الشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف جونسون يقول للصحفيين اثناء تفقده مركز تطعيم ويلز، الأربعاء: "حسنًا، هذا أمر من الواضح أننا نشعر بقلق حياله ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تبحث ذلك، وأعتقد أن ما سنفعله هو الانتظار لنرى كيف سيمضون، وسنتابع ذلك".

تصريحات جونسون تأتي غداة نشر شبكة BBC فيلم وثائقي، تضمن مقاطع فيديو للشيخة لطيفة تقول إنها رهن الاحتجاز في "فيلا تحولت إلى سجن".

في سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها ستطرح "التطورات الجديدة" للقضية مع الإمارات.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان لشبكة CNN، إن كيانات أخرى في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي لديها تفويضات مرتبطة بذلك قد تتدخل بمجرد تحليل المواد الجديدة أو تلقي مزاعم محددة".

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد صرح، الثلاثاء، بأن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، تدرس التقرير الذي يفيد بأن الشيخة لطيفة محتجزة.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد لديه ابنة أخرى تحمل اسم لطيفة أيضا، وتتولى منصب رئيسة هيئة الثقافة والفنون

وفي وقت سابق الأربعاء، أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن قلق بلاده إزاء حالة الشيخة لطيفة، قائلا في لقاء على شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "هذه صور محزنة للغاية، حالة صعبة جدا للغاية، وأعتقد أنها مقلقة. نحن دائما نثير قضايا حقوق الإنسان مع جميع شركائنا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة".