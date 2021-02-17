واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على "إعادة تقييم" العلاقات الأمريكية مع السعودية، ويخطط للتواصل مع "نظيره" العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول رؤية علاقة بايدن للعلاقات مع إسرائيل والسعودية، إن "إسرائيل بالطبع دولة حليفة ولدينا علاقات استراتيجية وأمنية مهمة معها".

وأضافت: "أعلم أن هناك بعض الأسئلة عن متى سيتحدث الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأول اتصال من بايدن بزعيم في المنطقة سيكون مع نتنياهو، وسيكون قريبا، لكن ليس لدي التاريخ المحدد لذلك".

وبالنسبة للسعودية، قالت ساكي: "لقد أوضحنا من البداية أننا سوف نعيد تقييم علاقاتنا معها، وأحد الأسئلة التي تم طرحها سابقا لتوضيح السياق كان حول ما إذا كان الرئيس بايدن سيتحدث مع محمد بن سلمان، وجزء من ذلك يعود إلى التواصل من نظير إلى نظير".

وأضافت: "نظير الرئيس بايدن هو الملك سلمان، وأتوقع أنه سيتحدث معه في الوقت المناسب". وتابعت: "لكن أقول أيضا إن السعودية في موقف الدفاع عن النفس أمام تهديدات من المنطقة ولديهم احتياجات للدفاع عن أنفسهم، وسنواصل العمل معهم على ذلك، مع التوضيح أن هناك أمور نختلف حولها وأمور تقلقنا، وهذا بالتأكيد تحول عن نهج الإدارة السابقة".