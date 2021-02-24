العجلان يرد على خريطة لتركيا تشمل السعودية والخليج عام 2050: إلى صفر تعامل مع تركيا

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية (تعبيرية) لجزء من منطقة الشرق الأوسط (ليست الخريطة التي نشرتها القناة التركية)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال السعودي، عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، على خريطة افتراضية لتركيا نشرتها إحدى القنوات التركية تظهر ضم السعودية ومصر والخليج لتركيا العام 2050.

وقال العجلان في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج.. هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن مستمرون بمقاطعة تركيا، والى صفر تعامل مع تركيا".

ونسبت قناة TGRT التركية الخاصة الخريطة الافتراضية إلى مركز أبحاث "ستراتفور" الأمريكي، في تقريرها بعنوان: "خريطة ظل CIA عن تركيا في 2050"، وأظهرت الخريطة امتداد النفوذ التركي بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.

ولم يتسن لـCNN بالعربية الوصول إلى هذه الخريطة على موقع "ستراتفور"، بينما وجدنا نسخة منها في كتاب صدر عام 2009 بعنوان "المائة عام المقبلة"، من تأليف الباحث السياسي جورج فريدمان، الرئيس السابق لمركز "ستراتفور".

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