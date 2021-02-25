أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إنه قرأ تقريرًا استخباراتيًا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وسيتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف بايدن، للصحفيين لدى توقيعه على أمر تنفيذي لسلسلة التوريد: "سوف أتحدث معه. لم أتحدث معه بعد".

وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في وقت سابق الأربعاء، إن المكالمة ستتم "قريباً"، لكن البيت الأبيض "لا يزال في طور تحديد موعد ذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد قرأ التقرير، قال بايدن "نعم، لقد قرأته".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستصدر تقريرها غير السري الذي طال انتظاره، ويحتوي على تفاصيل جديدة حول أولئك الذين يقفون وراء مقتل خاشقجي في 2019 في أقرب وقت يوم الخميس، حسبما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على الخطط لشبكة CNN.

وحسب قانون تفويض الدفاع الوطني، على مدير الاستخبارات الوطنية تقديم تقرير غير سري إلى اللجان ذات الصلة يتضمن "تحديد وعرض الأدلة فيما يتعلق بالمعرفة المسبقة ودور أي مسؤول حالي أو سابق في حكومة المملكة العربية السعودية أو أي شخصية سياسية سعودية حالية أو سابقة بشأن توجيه أو أمر أو التلاعب بالأدلة في مقتل ... (السيد) خاشقجي".