ما الذي قد يتضمنه التقرير المتوقع للاستخبارات الأمريكية في قضية خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#شعب_المملكه_يساند_ولي_العهد"، موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، بآلاف التغريدات، الخميس، في الوقت الذي يتوقع فيه صدور تقرير غير سري من الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت، في تصريحات لـCNN، أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تقدم التقرير غير السري عن مقتل خاشقجي للكونغرس، بحد أقصى الخميس، والتقرير عبارة عن ملخص غير سري من تقييم وكالة الاستخبارات المركزية لعملية قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018 وعما إذا كان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أي دور.

وقال بايدن، الأربعاء، إنه قرأ تقريرًا استخباراتيًا عن مقتل خاشقجي، وسوف يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. فيما قال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المكالمة ستتم "قريباً"، لكن البيت الأبيض "لا يزال في طور تحديد موعد ذلك".

كما تصدرت هاشتاغات أخرى موقع تويتر في السعودية عن الأمير محمد بن سلمان، منها هاشتاغات باسمه أول منصبه، وأخرى عن صحته مثل "#فرحه_مواطن_بسلامه_ولي_العهد".

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن أن الأمير محمد بن سلمان قد خضع لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، وأضاف الديوان أن العملية "قد تكللت بالنجاح".

في كل حدث نجد السعوديين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم حباً ووفاءً لهم..قوة المملكة بوحدة صفها وتلاحم قيادتها مع الشعب. #شعب_المملكه_يساند_ولي_العهد https://t.co/PNOS6K6ig2

هبّة مهولة ونشاطٌ نتِن معجون بالحقد والكراهية منذ يومين للمأزومين والحاقدين على #السعودية وحكامها وما عَلِموا أنّ للبيت 🕋 ربٌ يحميه، وشعبٌ في رقابهم بيعةُ حُبٍ وعهدٍ وولاءٍ في العسر واليسر والمنشط والمكره ل #سلمان_بن_عبدالعزيز و #محمد_بن_سلمان #شعب_المملكه_يساند_ولي_العهد https://t.co/VgHt1JdtNk

#شعب_المملكه_يساند_ولي_العهد كلنا فداك يا ابوسلمان https://t.co/omnD2KDYXP

أجر وعافية يا أبو سلمان 💚 #محمد_بن_سلمان #سلامتك_يا_ابوسلمان #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان #فرحه_مواطن_بسلامه_ولي_العهد https://t.co/03do8785cV

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