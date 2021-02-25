هاشتاغ "شعب المملكة يساند ولي العهد" يتصدر تويتر في السعودية قبيل تقرير خاشقجي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#شعب_المملكه_يساند_ولي_العهد"، موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، بآلاف التغريدات، الخميس، في الوقت الذي يتوقع فيه صدور تقرير غير سري من الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت، في تصريحات لـCNN، أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تقدم التقرير غير السري عن مقتل خاشقجي للكونغرس، بحد أقصى الخميس، والتقرير عبارة عن ملخص غير سري من تقييم وكالة الاستخبارات المركزية لعملية قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018 وعما إذا كان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أي دور.

قد يهمك أيضاً

بايدن: قرأت تقرير الاستخبارات حول مقتل خاشقجي.. وسأتحدث إلى العاهل السعودي قريبًا

وقال بايدن، الأربعاء، إنه قرأ تقريرًا استخباراتيًا عن مقتل خاشقجي، وسوف يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. فيما قال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المكالمة ستتم "قريباً"، لكن البيت الأبيض "لا يزال في طور تحديد موعد ذلك".

كما تصدرت هاشتاغات أخرى موقع تويتر في السعودية عن الأمير محمد بن سلمان، منها هاشتاغات باسمه أول منصبه، وأخرى عن صحته مثل "#فرحه_مواطن_بسلامه_ولي_العهد".

قد يهمك أيضاً

تداول فيديو لحظة خروج محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن أن الأمير محمد بن سلمان قد خضع لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، وأضاف الديوان أن العملية "قد تكللت بالنجاح".

###

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.