بحسب نتائج تقرير خاشقجي.. ما هي خيارات إدارة بايدن في التعامل مع السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَقت الخطيبة السابقة للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، على نشر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي رُفعت عنه السرية بشأن مقتل خاشقجي.

ونشرت خديجة جنكيز، صورة لخاشقجي في حسابها عبر موقع تويتر، وكتبت عبارة "العدالة لجمال".

وفي وقت سابق الجمعة، صدر تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي طال انتظاره بشأن مقتل خاشقجي، وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي.

وجاء في ملخص التقرير: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وقدمت إدارة بايدن التقرير الذي رفعت عنه السرية إلى الكونغرس قبل إصداره للجمهور.

وصدر التقرير بتكليف من الكونغرس. جاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس.