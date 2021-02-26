أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- في مقابلة عاطفية حية عبر الهاتف، قالت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، لمذيعة CNN كريستيان أمانبور: "أنا مُحطمة أكثر من أي وقت مضى. الآن أعتقد أنه لن يعود أبدًا".

ودعت قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات "لتحقيق العدالة لجمال".

وكانت جنكيز تنتظر خاشقجي خارج القنصلية السعودية في اسطنبول يوم مقتله.

وفي وقت سابق الجمعة، صدر تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي طال انتظاره بشأن مقتل خاشقجي، وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي.

وجاء في ملخص التقرير: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".