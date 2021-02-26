فؤاد حسين: لا يوجد مقاومة بالعراق ومطلق الصواريخ إرهابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إنه لا يوجد مقاومة في العراق وأن من يقاوم يقوم بذلك ضد شعب وحكومة العراق، واصفا من يطلق الصواريخ ضد السفارة والمواقع الأمريكية بـ"الإرهابي".

جاء ذلك في مقابلة أجراها حسين على قناة السومرية العراقية، حيث قال: "لا يوجد مقاومة في العراق؟ من يحارب؟ ومن يقاوم؟ لا يوجد مقاومة في العراق الي يقاوم يقاومون الحكومة العراقية والي يقاومون هم إرهابيون، هؤلاء إرهابيون وليسوا مقاومة، لا يوجد مقاومة، مقاومة ضد من؟ هذه دولة ديمقراطية يقدرون يروحون للبرلمان ويتكلموا.."

وتابع قائلا: "الحوار الاستراتيجي لم يبدا؟ هم من طلعوه؟ بمقاومتهم طلعوه؟ كم عدد العناصر العسكرية الأمريكية في العراق؟ قبل بدي الحوار، ألم يكن 5200 عنصر الآن أقل من 2500 هل خرجوا نتيجة لهذه الصواريخ؟".

وأضاف: "الصواريخ إرهابيين أنا أكون واضح من يطلق الصواريخ هم إرهابيون وهم ضد الشعب العراقي وضد الحكومة العراقية هؤلاء ليسوا مقاومة لا يوجد مقاومة في العراق الذي يقاوم سلميا يقدر يحكي لأن هناك وسائل وهناك طرق سلمية ولا أحد يمنع الآخر يكتب أو يتحدث.."