جنكيز تتحدث لـCNN عن وثائقي خاشقجي: سيُبقي إرثه حيّاً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوة التدخل السريع السعودية المعروفة بـ"فرقة النمر" والنائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودية لدورها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان الجمعة، إنه "يجب محاسبة المتورطين في القتل البغيض لجمال خاشقجي".

وأضافت "يلين" أن "وزارة الخزانة بهذا الإجراء تفرض عقوبات على قوة التدخل السريع السعودية ومسؤول سعودي كبير كان متورطا بشكل مباشر في مقتل جمال خاشقجي".

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن "الولايات المتحدة تقف متحدة مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في معارضة التهديدات بالعنف والترهيب. سنواصل الدفاع عن حرية التعبير، التي هي حجر الأساس لمجتمع حر".

وورد ذكر قوة التدخل السريع في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي الذي رُفعت عنه السرية اليوم.