إيران ترفض "مزاعم" استهدافها سفينة إسرائيلية في خليج عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رفضت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اتهام بلاده بالضلوع في "حادث تفجير" سفينة إسرائيلية في خليج عُمان.

جاء ذلك في تصريحات لخطيب زادة نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية حيث ذكرت بتقريرها: "رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بقوة مزاعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بتوجيهه اصابع الاتهام لإيران بالضلوع في حادث تفجير السفينة التجارية التابعة للكيان في خليج عمان".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، قد قال إن التفجير الذي استهدف سفينة تملكها إسرائيل في خليج عُمان قد يكون ناجما عن اعتداء إيراني.

وقال عانتز في حديث له على التلفزيون الإسرائيلي مساء السبت، إن تقييمه الأولي يفيد بأنه نظرا لموقع الحادثة وقربها من إيران فمن المرجح أن تكون طهران مسؤولة عنه، لكنه أضاف أن التحقيقات الإسرائيلية مستمرة في الحادثة.