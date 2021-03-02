دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجازت دار الإفتاء المصرية، الاحتفال بعيد الأم مؤكدة أنه "جائز شرعا ولا حرج فيه"، الأمر الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لافتين إلى فتاوى سابقه لعدد من رجال الدين الذين قالوا إن ذلك "بدعة".

الاحتفال بـ"يوم الأم" أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت.

وقالت دار الإفتاء المصرية في تدوينة على صفحتها الرسمية بتويتر، الاثنين: "الاحتفال بـ’يوم الأم‘ أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد فصّلت فتوى جواز الاحتفال بعيد الأم في تدوينة سابقة لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، العام 2015.

محمد بن صالح العثيمين، مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق، كان قد رد على سؤال حول عيد الأم في فتوى سابقة موجودة على موقعه الرسمي، قال فيها: "كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة، ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح، وربما يكون منشؤها من غير المسلمين أيضاً.."

وتابع العثيمين قائلا: "الأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد وجدت بعد ذلك.. وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز العيد الذي ذكرته السائلة، والتي سمته عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد، كإظهار الفرح والسرور، وتقديم الهدايا، وما أشبه ذلك.."