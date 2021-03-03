تحالف "الشرعية" في اليمن ينشر فيديو لحظة تدمير "درون" مفخخة

من هم الحوثيون في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للحظة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "درون" مفخخة استهدفت الأراضي السعودية، الثلاثاء.

#فيديو| قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. #واس_عام https://t.co/N80m11H0ZD

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع الفيديو بتعليق: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وكان المُتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، قد قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية".

وتابع قائلا إن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".