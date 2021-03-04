مذيعة CNN تعرض مقابلة سابقة لبايدن عن السعودية وخاشقجي: ما الذي تغير؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما يدور خلف كواليس البيت الأبيض حول معاقبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل وبعد نشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال مسؤولون بالإدارة الامريكية لـCNN إنه كان هناك نقاش أو توتر قليل داخل البيت الأبيض بالأسبوع الأخير قبل نشر تقرير "CIA" حول خاشقجي لافتين إلى أن خيار معاقبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لم يكن حقا خيارا مطروحا على الطاولة.

مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال إن إدارة الرئيس بايدن لم تتقدم حتى بطلب للخارجية للعمل على خيارات حول كيفية استهداف ولي العهد السعودي، في حين قال مسؤول آخر بالخارجية إن معاقبة الأمير محمد بن سلمان لم يكن أبدا "خيارا قابلا للتطبيق" باعتبار أنه قد يقلب عددا من المبادرات الهامة في المنطقة.

مسؤولان بالإدارة الأمريكية قالا إن معاقبة ولي العهد السعودي، سيكون "معقدا جدا" ويمكن أن يهدد مصالح الجيش الامريكية في المملكة نتيجة لذلك.

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية تلقت انتقادات لاذعة حول ما اعتبره عدد من النقاد بأنه استجابة ضعيفة حول ما توصل إليه تقرير الـCIA خصوصا بعد التصريحات القوية للإدارة الأمريكية حول إعادة تقييم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تصريحات بايدن خلال حملته الانتخابية وتعهداته بأن المملكة ستدفع ثمن دورها بمقتل خاشقجي.