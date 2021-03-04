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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، إن المشاورات الدبلوماسية المكثفة بشأن إيران وإلغاء قرار مناهض لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع تكشف عن "بصيص أمل".

وكتب غريب آبادي، في حسابه عبر تويتر، الخميس: "هناك بصيص من الأمل يلوح في الأفق لمنع التوتر غير الضروري".

وأضاف آبادي: "الحكمة تسود".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذرت إيران الدول الأوروبية وأمريكا من تمرير مشروع قرار خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ينتقد تصرفات إيران فيما يتعلق بالتزاماتها النووية.

وقالت إيران إن القرار الذي كان من المقرر تقديمه إلى 35 دولة عضو في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ألغي.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن غريب آبادي قوله للصحفيين عقب الاجتماع، إنه "نتيجة للجهود الدبلوماسية المكثفة توقفت عملية إصدار قرار مناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف آبادي، وفقًا لمهر: "في النهاية، تسود الآراء الهادئة".

على مدى الأشهر القليلة الماضية، علقت إيران تدريجياً التزاماتها تجاه اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بعد أن أعطت طهران واشنطن مهلة شهر فبراير/شباط لإلغاء العقوبات المشددة.