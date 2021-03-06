بيان من الخارجية المصرية بشأن مقتل مصري وإصابة آخر في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع تداعيات مقتل مواطن مصري وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة.

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان، السبت، إنها تلقت الخبر "ببالغ الحزن والأسى". وقال السفير عمرو عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، إنه فور وقوع الجريمة تحركت القنصلية المصرية في الرياض لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث.

وأشادت الخارجية المصرية بنجاح السلطات السعودية فى القبض على المتهم بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث، واتخاذها الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة.

وأكد بيان الوزارة أن القنصلية المصرية تتابع كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وتقدم الدعم القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.

كانت وزارة الهجرة المصرية قالت في بيان، الجمعة، إن مواطنًا مصريًا قد قُتل وأصيب ابن شقيقه، بعد أن أطلق مواطن سعودي النار عليهما، على أثر خلاف بسبب "نقل حمولة خضروات".