لماذا لم يعاقب بايدن ولي عهد السعودية؟ مسؤولة بالبيت الأبيض ترد لـCNN

مذيعة CNN تعرض مقابلة سابقة لبايدن عن السعودية وخاشقجي: ما الذي تغير؟

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أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت كايت بيدنغفيلد، مديرة التواصل في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بخطوة كبيرة لم تقم بها الإدارة الأمريكية السابقة فيما يتعلق بملف مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وخاطب الزميل جاك تابر في مقابلته مع بيدنغفيلد على CNN قائلا: "الرئيس بايدن لن يعاقب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بصورة مباشرة على موافقة الأمير على العملية (قتل خاشقجي)، من الواضح أن الرئيس بايدن يؤمن بأن المحافظة على العلاقات مع السعودية أهم من تحميل ولي العهد المسؤولية المباشرة، ولكن علي أن أسال ألم يقم ولي العهد بحسابات أن قتل خاشقجي أهم من العلاقات مع أمريكا؟"

بيدنغفيلد ردت قائلة: "سأعارض الإطار الذي وضعت الموضوع فيه، الرئيس بايدن كان واضحا تماما بأنها كانت جريمة فظيعة وغير مقبولة وليست أمرا سنقوم نحن الأمريكيون بالتساهل فيه مع المضي قدما، وأوضحنا ذلك للحكومة السعودية، واتخذنا خطوات صلبة وقمنا بمعاقبة أفراد وشبكة انخرطت في هذه الجريمة.."

وتابعت بيدنغفيلد قائلة: "ولكن علينا اتخاذ قرارات تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وعلينا اتخاذ قرارات تساعدنا على انهاء الحرب في اليمن وانهاء المعاناة الإنسانية هناك والدفاع ضد إيران ووكلائها، علينا اتخاذ هذه القرارات.."