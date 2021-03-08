دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، بعد هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت منشآت نفطية، مساء الأحد.

كانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إنه لم تقع خسائر جراء تعرض "إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر".

وأشار المسؤول إلى هجوم آخر على مرافق لشركة أرامكو السعودية، نتج عنها سقوط شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران "الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة".

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر تويتر: "تقف الولايات المتحدة الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها"، مؤكدة "أن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت".

تقف الولايات المتحدة الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها. ان التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت. https://t.co/EdQPNyVzyL

وأدانت السفارة الأمريكية "الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية"، مُعتبرة أن "اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام. https://t.co/fMSMAAgJ84

ويوم الأحد، أعلن المتحدث باسم قوات جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، استهداف "شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام"، ضمن من سماه "عملية توازن الردع السادسة الهجومية الواسعة بـ14 عشرة طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية".

بينما وصف العميد تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف في اليمن، الهجمات بأنها "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.