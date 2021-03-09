النيابة المصرية تباشر التحقيق في واقعة التحرش الجنسي بطفلة في المعادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة المصرية، الثلاثاء، أنها باشرت التحقيقات في واقعة التحرش الجنسي بطفلة في حي المعادي بالقاهرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لرجل يتحرش بطفلة، ما أثار موجة غضب كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وسائل إعلام مصرية، من بينها صحيفة "الأهرام"، قد أفادت في وقت سابق بأن "أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي أثناء محاولته الهروب في إحدى الشقق. وجرى التحفظ على المتهم، وإحالته للنيابة".

وذكرت النيابة المصرية، في بيان، أن "وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة".

وأضاف البيان: "تواصلت النيابة العامة مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها".

وتابع البيان بأن النيابة كلفت "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.