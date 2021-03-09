دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبوظبي، على هامش زيارتيهما للإمارات، بينما نفت الرئاسة اللبنانية سحب تكليف الحريري بتشكيل الحكومة.

وأفاد حساب الحريري على تويتر أنه التقى لافروف في أبوظبي في حضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول اللقاء بحث مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

من جهة أخرى، نفت الرئاسة اللبنانية الأنباء التي ترددت عن إرسال الرئيس ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب لسحب التكليف بتشكيل الحكومة من سعد الحريري، وذلك وسط التوتر الذي ظهر مؤخرا بين عون والحريري.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية إنه "لا صحة لما يروج عن رسالة رئاسية إلى مجلس النواب لنزع الوكالة من الرئيس المكلف سعد الحريري، وهذا الخبر يندرج في سياق الأخبار المختلقة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها".