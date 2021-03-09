محمد بن سلمان يستقبل ياسين ويشهدان توقيع 3 اتفاقيات مشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، الذي وصل والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية، الإثنين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة".

وعقب الاجتماع، شهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.