هل يشير إطلاق سراح لجين الهذلول إلى تغيير في مواقف السعودية؟

1001 ليلة قضتها لجين الهذلول في السجن.. ماذا قيل بعد إطلاق سراحها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، إن جلسة استئناف ستنعقد الأربعاء بشأن طلبها رفع حظر السفر عنها.

جاء ذلك في تغريدة كتبتها لينا الهذلول، في حسابها عبر تويتر، في هذا الشأن.

صباح الخير 🌺 اليوم جلسة استئناف لجين. #FreeLoujain

ويوم الثلاثاء، نشرت الناشطة السعودية لجين الهذلول، تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، مشيرة إلى أن غدا سيكون يوما حافلا، دون أن تذكر صراحة ما تقصده.

وكتبت لجين الهذلول في تغريدتها كلمة "غداً" باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، مع صورة "GIF" لشخصية كرتونية تُشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من مسلسل الرسوم المتحركة الساخر "Our Cartoon President"، الذي تم بثه عام 2018 على شبكة "شوتايم".

وأطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول في 10 فبراير/شباط الجاري، مرور أكثر من 1000 يوم على احتجازها منذ 2018.

وقبل نحو أسبوع، ظهرت الناشطة السعودية وهي تسير إلى محكمة الاستئناف للمرة الأولى منذ إطلاق سراحها فبراير/شباط الماضي.

وحينها، كشفت شقيقتها لينا الهذلول، ما دار في جلسة الاستنئاف، قائلة: "دعا الادعاء العام إلى زيادة مدة الحكم وسأل القاضي لجين عما إذا كانت نادمة على ما فعلته، فأجابت بأنها لم ترتكب أي جريمة"، حسب قولها.

ويذكر أن القضاء السعودي أصدر في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر، وأطلق سراحها في الـ10 من فبراير/ شباط الجاري.