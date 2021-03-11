دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الخميس، إن دولة الإمارات تعتزم إنشاء صندوق لضخ استثمارات في قطاعات استراتيجية في إسرائيل، موضحة أن قيمتها ستبلغ 10 مليارات دولار.

وأفادت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلقى اتصالا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأضافت الوكالة أنه "جرى عقب الاتصال الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل".

وأوضحت "وام" أن "الإمارات ستقوم من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها".

كما "سيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.. وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص".

ويأتي تأسيس الصندوق بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذه المبادرة "إحدى نتائج الاتفاق... وتجسد روح الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسبما نقل حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية: "تحدثت للتو مع (ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة) الشيخ محمد بن زايد، وهو زعيم عظيم".

وأضاف نتنياهو أن "الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار".

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "تحدثت للتو مع الشيخ محمد بن زايد، وهو زعيم عظيم. الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار" https://t.co/nwGykHcLka

وكان مقررًا زيارة نتنياهو الإمارات، الخميس، إلا أن أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، قال عبر حسابه في تويتر إنه "بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها".

وأضاف جندلمان: "نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".

بينما قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن زيارة ولي عهد الأردن تم إلغائها بعدما "أرادت إسرائيل تغيير برنامج الزيارة" على نحو يؤدي إلى التضييق على المقدسيين.