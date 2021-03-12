دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرارها بشأن إجراء مناورات عسكرية مع اليونان، فيما أكد تواصل التعاون الاقتصادي مع مصر.

وتصاعدت حدة التوترات بين تركيا واليونان، على خلفية أنشطة أنقرة في منطقة شرق البحر المتوسط وعمليات التنقيب عن الطاقة، وسط تراشق كلامي مستمر.

تصريحات أردوغان جاءت عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ونقلت الأناضول عن أردوغان قوله إن التعاون الاقتصادي بين بلاده ومصر كان متواصلا خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرئيس التركي: "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا يوجد أي مشكلة في هذا".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد قال إن الاتصالات بين بلاده ومصر بدأت دون أي شروط مسبقة من الجانبين.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية التركي، في تصريحات لشبكة "TRT عربي" ووكالة الأناضول الرسميتين: "ستشهد الأيام المقبلة جولة مباحثات جديدة بين تركيا ومصر على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن اتصالات دبلوماسية بدأت مع مصر.

وبشأن العلاقات مع السعودية، قال وزير الخارجية التركي إنه لا سبب يمنع تحسينها، مُضيفا: "إذا أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل، والأمر ذاته ينطبق على الإمارات".