عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن الرياض جعلت من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "مسألة ثنائية" وشدد على أن بلاده لم تتهم القيادة السعودية بالوقوف خلف هذه الجريمة من قبل.

وقال أوغلو في تصريحات للأناضول والتلفزيون التركي: "بالنسبة لنا لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، وأضاف قائلا: " في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات"، حسب تعبيره.

وعن العلاقة مع الإمارات أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ترى "رسائل أكثر إيجابية من أبوظبي، وتراجع الحملات السلبية ضد تركيا"، حسب قوله.

وأكد أوغلو أن بلاده لم يكن لديها مشكلة مع الإمارات بل إن أبوظبي كان لها "موقف سلبية" تجاه أنقرة لكن سياستها في الآونة الأخيرة "تبدو أكثر اعتدالا"، حسب قوله.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن العلاقات مع الرياض كانت على ما يرام قبل قضية مقتل خاشقجي، لكن السعوديون جعلوا من القضية "مسألة ثنائية"، لافتا إلى أن الأمر كان في إطار " البحث عن العدالة من أجل شخص قتل، وكل ما قلناه هو أن يحاسب القتلة أمام القضاء وأن تتجلى العدالة، وديننا أيضا يأمر بذلك"، حسب قوله.

وأضاف أوغلو قائلا: "في المحصلة هم (السعوديون) حولوا هذا الأمر إلى مسألة ثنائية، ونحن لم نوجه الاتهام لإدارة المملكة العربية السعودية في أي وقت"، على حد تعبيره.