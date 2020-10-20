من كشف خديجة جنكيز لأهداف الدعوى ضد الأمير محمد بن سلمان، إلى سجال بين أمير وناشط سعوديين حول فتوى الريسوني بشأن مقاطعة البضائع التركية، إليكم ملخصاً يومياً من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رفعت الباحثة التركية خديجة جنكيز ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، الثلاثاء، دعوى قضائية في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و28 سعوديا آخرين، بعدة اتهامات في قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

أكدت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، أن ولي العهد السعودي يتحمل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مثلما يتحملها منفذو عملية الاغتيال، في حين أكد أحد المحامين أن القضية المرفوعة ضد ولي العهد في أمريكا تهدف للحصول على تعويض مالي لكن هذا ليس الهدف الرئيسي منها.

بعد الهجوم عليه والاتهامات التي وُجهت له على خلفية تصريح أدلى به في 17 أكتوبر/تشرين أول، رد وزي رالإعلام المصري، أسامة هيكل، على مهاجميه الذين اتهموه بالانتماء لما وصفه بـ"فصيل ما" واصفا ذلك بـ"الكلام الفارغ".

وصل هاتف آيفون 12 إلى بعض الأسواق، بإمكانيات شبكة الجيل الخامس 5G وتحديثات للكاميرا والشاشة. لكن هل هي كافية لتبرير السعر؟

رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على مواطنه الناشط، عمر عبدالعزيز، الذي طالبه بحذف تغريدة انتقد فيها فتوى مزعومة ومنسوبة لرئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، أحمد الريسوني، حول حكم مقاطعة الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أنه لا يعتمد سياسة حذف التغريدات.