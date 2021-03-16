دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن السعودية قدمت طلبا لأنقرة بشأن الطائرات المسيرة، في حين أشار إلى أن الشعب المصري لا يعارض تركيا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية: " تلقَّينا طلباً من السعودية بخصوص الطائرات المُسيَّرة المسلحة"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي قائلا عن جهود المصالحة مع مصر: " الشعب المصري لا يفكر بطريقة تُناقضنا"، وفقا لقناة TRT الرسمية التركية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة دعوات تركية لمصالحة مع القاهرة بعد فترة من التوتر بين الدولتين سببته خلافات على أصعدة عدة أبرزها ملفي ليبيا والتنقيب شرق المتوسط.

أما على صعيد العلاقات مع السعودية فقد أبدت أنقرة استعدادها تحسين العلاقات مع المملكة مشيرة إلى ألا خلافات جوهرية بين البلدين، حسبما ذكر وزير الخارجية التركي، مولودو تشاووش أوغلو.