التحالف السعودي في اليمن: إحباط هجوم وشيك على المملكة ومقتل المنفذين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، إحباط هجوم وشيك على المملكة من محافظة عمران اليمنية ومقتل الذين حاولوا تنفيذ الأمر.
وقال التحالف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: "إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران"، حسب قوله.
وأضاف التحالف: "تدمير الطائرة بدون طيار المفخخة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وتابع التحالف السعودي في البيان: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات الإرهابية".
وأكد التحالف السعودي في اليمن أن " العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، حسب قوله.