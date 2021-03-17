التحالف السعودي في اليمن: إحباط هجوم وشيك على المملكة ومقتل المنفذين

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لـCNN: الحوثي يحاول التمدد في اليمن والإمارات تشاركنا مكافحة الإرهاب

أمير سعودي يرد على تحقيق CNN عن مأساة الوضع الإنساني في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، إحباط هجوم وشيك على المملكة من محافظة عمران اليمنية ومقتل الذين حاولوا تنفيذ الأمر.

وقال التحالف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: "إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران"، حسب قوله.

وأضاف التحالف: "تدمير الطائرة بدون طيار المفخخة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع التحالف السعودي في البيان: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات الإرهابية".

وأكد التحالف السعودي في اليمن أن " العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، حسب قوله.