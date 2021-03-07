من إعلان التحالف بقيادة السعودية بدء عملية تشمل ضربات جوية ضد الحوثيين، وتعديل حكومي مُصغر في الأردن، وما رآه البابا فرنسيس في كنيسة قره قوش بالعراق، وإزالة إيران سوار المراقبة عن عاملة خيرية بريطانية سجينة في طهران.. وصولا لطرح مؤسس تويتر أول تغريدة له في المزاد.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

التحالف بقيادة السعودية: بدء عملية "نوعية" عبر ضربات جوية "مُوجعة" ضد الحوثيين باليمن

أعلن التحالف في اليمن، السبت، إطلاقه عملية عسكرية "نوعية" تعتمد على ضربات جوية "مُوجعة" ضد قوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران.



الأردن: تعديل "تقليدي" على حكومة الخصاونة يطال الداخلية وحقائب خدمية (تقرير)

أجرى رئيس وزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، الأحد، تعديلا وزاريًا هو الثاني منذ توليه رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أنه التعديل الأول الموسع، إذ طال 10 حقائب وزارية بينها حقيبة وزارة الداخلية السيادية، وحقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والزراعة والثقافة والمياه والري والشؤون القانونية والنقل.



مشهد مختلف عن أي مكان زاره البابا فرنسيس بالعراق.. هكذا كانت أجواء كنيسة قره قوش المُدمرة

تجمع آلاف مسيحيي العراق في شوارع قره قوش شمال العراق، الأحد، للترحيب بالبابا فرنسيس في زيارته التاريخية للمدينة المسيحية، وهي من أكبر المدن في العراق.



إيران تزيل سوار المراقبة عن كاحل عاملة خيرية بريطانية سجينة في طهران منذ 5 سنوات

أُزيل سوار المراقبة الإلكتروني عن نازانين زاغاري راتكليف، العاملة الخيرية البريطانية – الإيرانية، المسجونة في إيران منذ ما يقرب من خمس سنوات، وفقًا لما ذكره مُشرع بريطاني.



بعروض بلغت 2.5 مليون دولار.. مؤسس "تويتر" يعرض أقدم تغريدة على المنصة للبيع

عرض جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" وأحد مؤسسييها، أول وأقدم تغريدة نشرت على المنصة على الإطلاق في مارس/آذار من العام 2006، للبيع في مزاد على الإنترنت كـ"رمز غيز قابل للاستبدال".