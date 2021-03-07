من إعلان التحالف بقيادة السعودية بدء عملية تشمل ضربات جوية ضد الحوثيين، وتعديل حكومي مُصغر في الأردن، وما رآه البابا فرنسيس في كنيسة قره قوش بالعراق، وإزالة إيران سوار المراقبة عن عاملة خيرية بريطانية سجينة في طهران.. وصولا لطرح مؤسس تويتر أول تغريدة له في المزاد.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أجرى رئيس وزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، الأحد، تعديلا وزاريًا هو الثاني منذ توليه رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أنه التعديل الأول الموسع، إذ طال 10 حقائب وزارية بينها حقيبة وزارة الداخلية السيادية، وحقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والزراعة والثقافة والمياه والري والشؤون القانونية والنقل.