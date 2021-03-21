بغداد، العراق (CNN)-- أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق محللين سياسيين عراقيين بارزين بتهمة "إهانة" السلطات العامة و"تشويه سمعتها" علناً، وفقاً لنسخ من مذكرات التوقيف التي حصلت عليها CNN والمكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى.

صدرت مذكرات التوقيف في 16 مارس/أذار بموجب المادتين 266 و433 من قانون العقوبات العراقي من تشريع يعود تاريخه إلى عام 1969.

اعتقلت قوات الأمن العراقية بعد ذلك المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من منزله ببغداد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بتهمة "إهانة السلطات العامة علنا"، بحسب بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى العراقي، السبت.

وجاء في البيان أن مذكرة توقيف الصميدعي صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد بموجب المادة 266 بتهمة إهانة "المؤسسات الرسمية" باستخدام "عبارات سيئة" تقول إنها "تتجاوز حدود حرية التعبير".

قد يواجه الصميدعي، المعروف بانتقاده لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وفقًا للقانون العراقي. لم تتمكن CNN من تحديد ما إذا كان قد حصل على تمثيل قانوني أم لا.

وصدرت مذكرة التوقيف الثانية للمحلل السياسي يحيى الكبيسي، المقيم خارج العراق، بتهم مماثلة بـ "التشهير" بفرد أو كيان، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب المذكرة.

الكبيسي معروف أيضًا بانتقاده للحكومة العراقية والأحزاب السياسية الرئيسية في السلطة.

وأثارت مذكرات الاعتقال جدلاً بين النشطاء والسياسيين.

وأعربت المفوضية العراقية المستقلة العليا لحقوق الانسان في العراق عن "قلقها البالغ وأسفها العميق ازاء مذكرات التوقيف بحق محللين سياسيين دون أي اعتبار للضمانات الانسانية والقانونية في إجراء يعتبر انتهاكا صارخًا لحقوق الانسان"، حسبما قال علي البياتي، عضو الهيئة، لشبكة CNN الأحد، بينما دعا إلى الإفراج الفوري عن الصميدعي.

كما أعرب النائب البرلماني محمد السوداني عن أسفه، قائلا إن قمع أصحاب الرأي "أمر خطير للغاية".

وقال السوداني، في تغريدة على تويتر، السبت: "يجري ذلك في وقت يتمتع فيه القتلة والمجرمون والفاسدون بكامل حرياتهم".

ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، الحكومة العراقية إلى إصلاح قوانينها في تقرير صدر العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر في 15 يونيو/حزيران إن "قانون العقوبات العراقي ، الذي يعود تاريخه إلى عام 1969، يتضمن العديد من" جرائم التشهير "مثل" إهانة المجتمع العربي "أو أي مسؤول حكومي، بغض النظر عما إذا كان البيان صحيحاً". 2020.

وأضافت هيومان رايتس ووتش: "على الرغم من أن قلة من الناس يقضون عقوبة السجن بتهمة التشهير، فإن العملية الجنائية نفسها تعتبر بمثابة عقاب. والإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن أو عن الفساد أمر محفوف بالمخاطر".

وفي تغريدة الصميدعي الأخيرة قبل اعتقاله، أحيا الذكرى السنوية لبدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 19 مارس/أذار 2003.

وقال الصميدعي، في تغريدة على تويتر الجمعة: "شنت الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها الحرب على العراق لنزع أسلحة الدمار الشامل وإسقاط النظام الديكتاتوري المهدد للسلام العالمي وبناء ديمقراطية".

وأضاف الصميدعي، في تغريدته التي كتبها في نفس اليوم الذي تم اعتقاله فيه: "والنتيجة لا أسلحة دمار شامل ولا ديمقراطية ولا أصبح العراق أكثر أمنًا وسلامًا للعالم ومواطنيه، من المسؤول؟"

وقال علي البياتي، من المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق: "على مر السنين، تم استهداف النشطاء والصحفيين والسياسيين المستقلين إما بالقتل أو الخطف من قبل مجموعات مختلفة، لأن العراق لا يزال يعتبر مكانًا خطيرًا لمن يعبرون عن آرائهم".