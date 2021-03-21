دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إنه وجَه بقيام مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.

تصريحات السيسي جاءت خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.

وقال السيسي إنه "استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي، قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج".

وحسب التشريعات الرسمية السارية في مصر، كما القانون 126 لسنة 2008، فإن السن القانوني هو 18 عامًا للزوجين، فيما حددت عقوبة تزويج من دون ذلك بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه (3200 دولار أمريكي). إلا أنه معروفًا أن هذه الضوابط لا يلتزم بها البعض.

من ناحية أخرى، قال السيسي إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، المزمع إقراره من جانب البرلمان، سيراعي التوازن في حقوق الأب والأم.

وأثار القانون الجديد جدلا واسعًا في مصر في غضون الآونة الأخيرة، وسط استياء نسائي من بعض المواد الواردة في مسودة القانون، التي رأين أنها تقيد حقوق المرأة وحقها في الولاية على نفسها، على نحو لا يكفل لها حرية الحركة. بجانب مشكلات أخرى عالقة يأملن حلها.

واعتبر السيسي أن "القوانين مش كل حاجة"، في معرض تعليقه على انفصال الزوجين، قائلا إنه "صعب على الأسر والأطفال".

ودعا السيسي الآباء إلى الحديث بـ"بإيجابية" عن بعضهم البعض بعد انتهاء علاقتهما و"الزواج الفاشل". ورأى "الحد الأدنى الذي أقدمه قربان للزواج الفاشل، أن أتحدث بإيجابية عن الانفصال" بدلا من لوم بعضهم البعض أمام أبنائهم لأن ذلك يحدث "شرخًا حقيقيًا" لديهم.