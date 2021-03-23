الحوثي يعلق على توقيت المبادرة السعودية و"رمي الكرة في ملعبهم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب محمد عبدالسلام، رئيس الوفد المفاوض لدى الحوثيين على إعلان المملكة العربية السعودية عن مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن وتوقيتها وذلك في مقابلة أجراها على قناة المسيرة التابعة للحوثي.

توقيت المبادرة السعودية:

رد عبدالسلام على سؤال حول تفسير توقيت المبادرة قائلا: "نحن نعتقد أن مثل هذا هو محاولة لإيجاد أن السعودية تريد السلام، وهو المحاولة للتفلت من الضغوط الإنسانية الكبيرة التي تتلقاها نتيجة ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار إجرامي وكبير، وكذلك في محاولة للهروب إلى الأمام إذا ما صحت العبارة من الاستحقاق الحقيقي نتيجة لهذا العدوان، ولهذا نحن نعتقد أن مثل هذا هو لا يمكن أن يؤدي إلى حل ولا إلى تفسير حقيقي للأزمة ولا إلى أفكار حقيقية متقدمة، ما الجديد في الأمر؟ أن يقدم مقترح طرف هو رئيسي في العدوان عليك، ثم يقول طرحناها للحل، نحن لا يحتاج منا إذنا أن يرفع الحصار وأن يوقف العدوان، لأن موقفنا دفاعي وسيستمر دفاعيا، فارفعوا الحصار.."

الكرة في ملعب الحوثيين:

أجاب عبدالسلام على القائلين إن الكرة الآن في ملعب الحوثي بعد إعلان المبادرة السعودية، حيث قال: "في الواقع لا يوجد أي كرة، لأن الملعب ليس هو الملعب الصحيح، الموقف عندما تأتي إلى قضية لتحاول أن تغير في مضمونها بشكلها الكامل، هذا غير منطقي، أعتقد أن العالم بأسره يعلم ويدرك يقينا أن السعودية تشن حربا على اليمن، وطائراتها تقصف اليمن يوميا، وبوارجها والبوارج الأمريكية والبريطانية تحاصر اليمن، والسعودية تشن حربا على اليمن تحت إشراف أمريكي مباشر، والمشكلة القائمة والطيران والأعمال العسكرية والدعم المالي واللوجستي والإعلامي والسياسي والتبني الكامل في الأروقة الدولية هو من السعودية وهي تقود تحت عنوان تحالف كامل.."

وتابع قائلا: "الحديث أن هناك مشكلة فقط بيننا وبين الأطراف اليمنية، ويُربط بها كل هذه الإشكالات غير دقيق وغير صحيح، المفترض الطرف الذي أعلن العدوان من واشنطن وأعلن الحصار وفرضه حصارا برا وبحرا وجوا أن يعلن اليوم أو في أي وقت، أن يعلن وقف هذا العدوان وفك الحصار، ثم بعد ذلك يأتي الدور بالنسبة للأطراف اليمنية أن تذهب للحوار السياسي في ظل أجواء مهيأة، أما حوار أو مبادرات تحت النار وتحت الحصار هذا كلام غير دقيق وغير منطقي ولا جديد في الموضوع حقيقة".

يذكر أن السعودية كانت قد قدمت مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء الدولي وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية الحاصة بميناء الحُديدة في البنك المركزي اليمني، وهي المبادرة التي رحبت فيها الحكومة اليمنية.