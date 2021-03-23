الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها غداة مبادرة السعودية

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الثلاثاء، عن استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار، وذلك غداة إعلان السعودية عن مبادرة لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المحادثات السياسية لحل الأزمة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التي يسيطر عليها الحوثيون، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققًا إصابة دقيقة"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضاف سريع أن "العملية على مطار أبها تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل"، وتابع بالقول: "نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

كما أعلن سريع عن إسقاط طائرة بدون طيار في مأرب، قائلا: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب"، مضيفا أن "عملية إسقاط الطائرة نُفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد"، وفقا لما نقلته المسيرة.