دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت هيئة قناة السويس تعليق حركة الملاحة في القناة موقتا، الخميس، وذلك مع استمرار الجهود المبذولة لتعويم سفينة الحاويات الجانحة فيها منذ الثلاثاء.

Credit: suezcanal.gov.eg

جاء ذلك في بيان على لسان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ونشر على الموقع الرسمي للهيئة، حيث أوضح أن "حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة بمشيئة الله".

Credit: suezcanal.gov.eg/

وأضاف بيان الهيئة أن "جهود تعويم السفينة شملت القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة ١ بقوة شد 160 طن".

ويذكر أن الحادث "يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.. وفور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة"، وفقا لبيان سابق عن الهيئة.