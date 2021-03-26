دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بمحاسبة من تسبب في حادث تصادم قطارين في نطاق محافظة سوهاج (صعيد مصر).

وراح ضحية الحادث 32 شخصًا على الأقل، إضافة إلى 66 مصابًا، حسب وزارة الصحة المصرية، فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.

وفي بيان نٌشر عبر صفحته في فيسبوك، الجمعة، قال الرئيس المصري "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".

وأضاف السيسي: "وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

وأكد السيسي "على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة"، ووجه عزائه إلى أسر الضحايا، وأمر بـ"توفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".