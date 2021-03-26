صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس

السفينة الجانحة في قناة السويس تعيق مرور 14٪ من الطلب اليومي على النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتعويم سفينة الحاويات العملاقة "ايفر غيفين" مستمرة لإعادة فتح القناة أمام العديد من السفن الأخرى التي تنتظر العبور.

Credit: Planet

وأظهر صور جوية التي نشرتها "بلانيت لاب" والتي تظهر العشرات من السفن المتوقفة لحين إتمام عمليات التعويم وإعلان إعادة فتح القناة بعد إعلان هيئة قناة السويس تعليق الحركة فيها مؤقتا، الخميس.

ويذكر أن الحادث "يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.." وفقا لبيان سابق عن الهيئة.

ويشار إلى أن السفينة العالقة التي يبلغ وزنها 224 ألف طن كانت في طريقها إلى ميناء روتردام في هولندا عندما خرجت عن مسارها. وقالت الشركة المشغلة للسفينة في بيان إن السفينة - التي يبلغ ارتفاعها 400 متر تقريبًا مثل ارتفاع مبنى إمباير ستيت - محصورة عبر ممر تجاري حيوي عند علامة القناة (الكيلو 151).