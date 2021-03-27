بعد حادثة سوهاج.. ضحايا في انهيار عقار في جسر السويس بمصر

شاهد.. آثار حادث تصادم قطاري سوهاج في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد حادثة قطاري سوهاج، شهدت مصر مأساسة جديدة بانهيار مبنى في منطقة "جسر السويس" ووفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين، وفقا لبوابة الأهرام شبه الرسمية المصرية.

وانهار عقار مكون من 9 طوابق بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب في حي السلام ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا، إذ نُقل المصابون مستشفى السلام لتلقي الرعاية الصحية.

وزار محافظ القاهرة المصابين في المستشفى وتقديم الرعاية الصحية لهم بعد هذه الحادثة، وفقا لبوابة الأهرام.

وناشد عدد من المغردين السكان في المناطق المجاورة إلى التطوع والمساعدة في انتشال الأشخاص العالقين جراء هذا الحادث.

وتأتي هذه المأساة بعد يوم من كارثة اصطدام قطارين في سوهاج ما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين.