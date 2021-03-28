دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت الإمارات والصين، الأحد، مشروعًا مشتركًا، اسمه "علوم الحياة وتصنيع اللقاحات"، بموجبه تم الإعلان عن تدشين أول خط تصنيع وانتاج لقاح "كوفيد - 19" في الإمارات.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي حضره نظيره الصيني وانغ يي، إن البلدان يدشنان "فصلا جديدًا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية، عنوانه شراكة استراتيجية من أجل الإنسانية".

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد أن "المشروع المشترك يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة كوفيد – 19 التي تأثر بها العالم أجمع".

من جانبه، قال بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42" الإماراتية، إن المشروع المشترك الجديد "سيؤدي لإحداث ثورة في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحياتية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة.

وذكر تشاو أن مجموعة "جي 42" الإماراتية وسينوفارم CNBG الصينية قدمتا إنجازات ضخمة منذ بداية 2020 بفضل القيم والرؤى المشتركة التي تجمعهما، لافتا إلى "القدرات الصناعية الجديدة ستسمح لنا بالتجاوب السريع مع الطلب المحلي والدولي للقاح".