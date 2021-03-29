بعد تحريك السفينة الجانحة.. تعرف على أهم حقائق قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قناة السويس ممر مائي مصنع تفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا بمستوى البحر. وهي قناة ملاحية عامة هامة تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. فهي تعتبر أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي.

فمسار القناة يوفر في المدة والمسافة واستهلاك الوقود بين موانئ الشمال والجنوب من القناة. وتعتبر القناة إحدى أهم مصادر الدخل في مصر. ويشار إلى أن ما يقرب من 30٪ من حجم حاويات الشحن في العالم يمر عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترًا يوميًا، وحوالي 12٪ من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.

إليك أهم المعلومات والأرقام عن قناة السويس في الإنفوغرافيك أعلاه: