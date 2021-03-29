قناة السويس: بدء تعويم سفينة الحاويات "ايفر غيفين" بنجاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت قناة السويس، الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات "ايفر غيفين" بنجاح، وذلك بعد نحو أسبوع على جنوحها منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان نشرته الهيئة على فيسبوك: "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار".

وأضاف البيان: "من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي".

وذكر البيان أن الفريق ربيع وجه "رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني"، مشيدا بـ"رجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%".