مركز الفلك الدولي يحدد موعد ظهور هلال شهر رمضان 2021

الخارطة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الإثنين 12 إبريل من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مركز الفلك الدولي إن معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 12 إبريل/ نيسان المقبل، باعتبار أن شعر شعبان بدأ الاثنين 15 مارس/ اذار الجاري، لافتا إلى أن الدول التي ستتحرى هلال رمضان الأحد فإن الهلال سيغيب ذلك اليوم قبل غروب الشمس.

وقال محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في بيان وصل لـCNN بالعربية نسخة منه: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 إبريل بمشيئة الله".

وتابع قائلا: "أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يوم الإثنين غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا. ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة".

وأضاف عودة: "وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الإثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.. أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الإثنين حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 إبريل".